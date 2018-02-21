Шарлотт не будет продлевать контракт с генеральным менеджером команды

Хорнетс летом сменит генерального менеджера клуба.

Хорнетс на своем официальном сайте объявил, что не собирается продлевать контракт с генеральным менеджером Ричем Чо. Таким образом Чо покинет клуб по окончанию нынешнего сезона.

Добавим, что Чо занимает должность генерального менеджера Шарлотт с 2011 года. За это время команда только дважды квалифицировалась в плей-офф и оба раза не смогла пройти дальше первого раунда.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Майкл Джордан намерен пригласить бывшего генерального менеджера Лейкерс Митча Капчака, который покинул Лос-Анджелес в феврале прошлого года.

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