Финикс определился с заменой Леню

Финикс собирается воспользоваться неразберихой в Лос-Анджелес Клипперс и подписать Деандре Джордана.

Украинский центровой Финикс Санз Алексей Лень настроен покинуть команду следующим летом в статусе свободного агента, сообщает Bleacher Report.

В связи с этим "Солнечным" нужна замена и клуб направит свои усилия на трансфер звездного центрового Лос-Анджелес Клипперс Деандре Джордана.

24-летнему Леню, по большому счету, не была предоставлена ​​возможность показать свои реальные возможности в команде Санз. Что касается Джордана, Финикс собирается воспользоваться неразберихой в Лос-Анджелес Клипперс, которые не определились со своими планами по поводу звездного бигмэна.

Отметим, что Алексей показал высокую производительность в нынешнем сезоне, набирая в среднем 8,4 очков и 7,7 подборов за лимитированное игровое время из всего 20,4 минут. Лень станет неограниченным свободным агентом и готов найти себе другую команду.

Ранее сообщалось, что Оклахома заинтересована в подписании Алексея Леня.

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