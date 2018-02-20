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Финикс определился с заменой Леню

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Финикс собирается воспользоваться неразберихой в Лос-Анджелес Клипперс и подписать Деандре Джордана.
Финикс определился с заменой Леню

Украинский центровой Финикс Санз Алексей Лень настроен покинуть команду следующим летом в статусе свободного агента, сообщает Bleacher Report.

В связи с этим "Солнечным" нужна замена и клуб направит свои усилия на трансфер звездного центрового Лос-Анджелес Клипперс Деандре Джордана. 

24-летнему Леню, по большому счету, не была предоставлена ​​возможность показать свои реальные возможности в команде Санз. Что касается Джордана, Финикс собирается воспользоваться неразберихой в Лос-Анджелес Клипперс, которые не определились со своими планами по поводу звездного бигмэна. 

Отметим, что Алексей показал высокую производительность в нынешнем сезоне, набирая в среднем 8,4 очков и 7,7 подборов за лимитированное игровое время из всего 20,4 минут. Лень станет неограниченным свободным агентом и готов найти себе другую команду.

Ранее сообщалось, что Оклахома заинтересована в подписании Алексея Леня.

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Теги: Алексей Лень, Финикс Санз, замена, НБА, баскетбол
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