Уолл вернется в университет, так как обещал отцу получить высшее образование

Разыгрывающий Вашингтона Джон Уолл в межсезонье вернется в университет.

Разыгрывающий Вашингтона Джон Уолл в ближайшее межсезонье вернется в университет Кентукки, чтобы завершить обучение и получить высшее образование.

"Собираюсь вернуться в университет этим летом, чтобы получить степень в сфере бизнеса. Я нацелен на это. Обещал это своему отцу" – приводит слова Уолла The Washington Post.

Напомним, что отец Уолла умер, когда Джону было 8 лет. Баскетболист отучился в университете Кентукки один год, после чего выставился на драфт.

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