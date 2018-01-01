Уолл вернется в университет, так как обещал отцу получить высшее образование
Разыгрывающий Вашингтона Джон Уолл в межсезонье вернется в университет.
Разыгрывающий Вашингтона Джон Уолл в ближайшее межсезонье вернется в университет Кентукки, чтобы завершить обучение и получить высшее образование.
"Собираюсь вернуться в университет этим летом, чтобы получить степень в сфере бизнеса. Я нацелен на это. Обещал это своему отцу" – приводит слова Уолла The Washington Post.
Напомним, что отец Уолла умер, когда Джону было 8 лет. Баскетболист отучился в университете Кентукки один год, после чего выставился на драфт.
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