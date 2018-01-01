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Шарлотт хочет подписать бывшего генменджера Лейкерс

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Руководство Шарлотт не планирует продлевать контракт с нынешним генеральным менеджером команды.
Митчелл Капчак (справа)
Митчелл Капчак (справа)
Getty Images

Руководство Шарлотт планирует сменить генерального менеджера клуба. Как сообщает ESPN, у Ричема Чо, который ныне выполняет обязанности менеджера клуба, заканчивается контракт по окончанию сезона и боссы Шарлотт не намерены продолжать сотрудничество.

Владелец клуба Майкл Джордан намерен пригласить бывшего генерального менеджера Лейкерс Митча Капчака, который покинул Лос-Анджелес в феврале прошлого года.

Добавим, что Чо занимает должность генерального менеджера Шарлотт с 2011 года. За это время команда только дважды квалифицировалась в плей-офф и оба раза не смогла пройти дальше первого раунда.

Ранее сообщалось, что в НБА намерены провести предсезонные матчи в Мумбаи и Дубае.

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Теги: баскетбол, НБА, Шарлотт
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