Шарлотт хочет подписать бывшего генменджера Лейкерс

Руководство Шарлотт не планирует продлевать контракт с нынешним генеральным менеджером команды.

Руководство Шарлотт планирует сменить генерального менеджера клуба. Как сообщает ESPN, у Ричема Чо, который ныне выполняет обязанности менеджера клуба, заканчивается контракт по окончанию сезона и боссы Шарлотт не намерены продолжать сотрудничество.

Владелец клуба Майкл Джордан намерен пригласить бывшего генерального менеджера Лейкерс Митча Капчака, который покинул Лос-Анджелес в феврале прошлого года.

Добавим, что Чо занимает должность генерального менеджера Шарлотт с 2011 года. За это время команда только дважды квалифицировалась в плей-офф и оба раза не смогла пройти дальше первого раунда.

Ранее сообщалось, что в НБА намерены провести предсезонные матчи в Мумбаи и Дубае.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!