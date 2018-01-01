Михайлюк набрал 16 очков за Канзас, а его команда обыграла Оклахому
Канзас добыл победу над Оклахомой в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта.
Канзас, в составе которого выступает украинский свингмен Святослав Михайлюк, обыграл Оклахому со счетом 104:74.
Наш игрок вышел в стартовой пятерке и суммарно провел на площадке 34 минуты, за которые сумел набрать 16 очков (1/3 двухочковые, 4/7 трехочковые, 2/2 штрафные), сделать 7 подборов (2 в нападении), 4 передачи, 1 перехват, а также совершить 1 фол.
Статистика выступлений Святослава Михайлюка в феврале:
|9 очков
|Вест Вирджиния
|10 очков
|Айова Стэйт
|2 очка
|Бэйлор
|1 очко
|ТСЮ
|17 очков
|Оклахома Стэйт
Следующую игру Джейхокс проведет 24 февраля против Техас Тек.
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