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Михайлюк набрал 16 очков за Канзас, а его команда обыграла Оклахому

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Канзас добыл победу над Оклахомой в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
kuathletics.com

Канзас, в составе которого выступает украинский свингмен Святослав Михайлюк, обыграл Оклахому со счетом 104:74.

Наш игрок вышел в стартовой пятерке и суммарно провел на площадке 34 минуты, за которые сумел набрать 16 очков (1/3 двухочковые, 4/7 трехочковые, 2/2 штрафные), сделать 7 подборов (2 в нападении), 4 передачи, 1 перехват, а также совершить 1 фол.

Статистика выступлений Святослава Михайлюка в феврале:

9 очковВест Вирджиния
10 очковАйова Стэйт
2 очкаБэйлор
1 очкоТСЮ
17 очковОклахома Стэйт

Следующую игру Джейхокс проведет 24 февраля против Техас Тек.

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Теги: NCAA, баскетбол, Канзас Джейхоукс, Святослав Михайлюк
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