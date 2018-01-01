Адетокунбо остался в восторге от ЛеБрона после Матча всех звезд

Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо считает ЛеБрона Джеймса образцом для подражания.

Яннис Адетокунбо и ЛеБрон Джеймс на Матче всех звезд Getty Images

Форвард Милуоки Янис Адентокунбо остался в восторге от игры ЛеБрона Джеймса в Матче всех звезд НБА:

"ЛеБрон Джеймс в Матче звезд был просто невероятен. Он образец для подражания как для детей, так и для профессионалов, поскольку он сам остается профессионалом не только на паркете, но и в обычной жизни", – цитирует Адетокунбо ресурс Eurohoops.

Напомним, что команда ЛеБрона Джеймса в Матче всех звезд обыграла коллектив Стефена Карри.

Ранее Яннис Адетокунбо признался, что был бы рад видеть форварда Кливленда в своей команде.

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