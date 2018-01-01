Энтони Дэвис сыграл на Матче звезд в майке Казинса
Игрок Нового Орлеана поддержал своего травмированного партнера по команде.
Форвард Нового Орлеана Энтони Дэвис провел Матч всех звезд НБА в майке с номером и фамилией травмированного одноклубника Демаркуса Казинса.
Казинс, который был выбран в числе стартеров от Запада, выбыл до конца сезона с разрывом ахилла.
AD rocking Boogie's jersey. Real one. pic.twitter.com/NUKvdAWXIp— SLAM Magazine (@SLAMonline) 19 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Команда ЛеБрона в упорной борьбе одержала победу над Командой Стефена со счетом 148:145, а Джеймс стал "самым полезным игроком" Матча всех звезд.
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