Энтони Дэвис сыграл на Матче звезд в майке Казинса

Игрок Нового Орлеана поддержал своего травмированного партнера по команде.

Форвард Нового Орлеана Энтони Дэвис провел Матч всех звезд НБА в майке с номером и фамилией травмированного одноклубника Демаркуса Казинса.

Казинс, который был выбран в числе стартеров от Запада, выбыл до конца сезона с разрывом ахилла.

Ранее сообщалось, что Команда ЛеБрона в упорной борьбе одержала победу над Командой Стефена со счетом 148:145, а Джеймс стал "самым полезным игроком" Матча всех звезд.

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