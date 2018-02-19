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ЛеБрона Джеймса признали MVP Матча всех звезд

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Лидер Кавальерс стал "самым полезным игроком" Матча всех звезд в третий раз в своей карьере.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда Леброн Джеймс признан MVP Матча всех звезд, который состоялся в воскресенье в Лос-Анджелесе. Команда ЛеБрона в упорной борьбе одержала победу над Командой Стефена со счетом 148:145.

Джеймс стал самым результативным игроком встречи, завершив ее с 29 очками, 10 подборами и 8 передачами на своем счету. Форвард Кавальерс забил победный лэй-ап и не позволил Стефену Карри бросить трехочковый в ответной атаке.

 

@kingjames (29p/10r/8a) hoists the 2018 #NBAAllStar MVP trophy! #KiaAllStarMVP

Допис, поширений NBA (@nba)

Отмети, что Джеймс стал "самым полезным игроком" Матча всех звезд в третий раз в своей карьере.

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Теги: Матч всех звезд, НБА, ЛеБрон Джеймс, MVP, баскетбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.02.2018, 08:48
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гость
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