ЛеБрона Джеймса признали MVP Матча всех звезд

Лидер Кавальерс стал "самым полезным игроком" Матча всех звезд в третий раз в своей карьере.

Форвард Кливленда Леброн Джеймс признан MVP Матча всех звезд, который состоялся в воскресенье в Лос-Анджелесе. Команда ЛеБрона в упорной борьбе одержала победу над Командой Стефена со счетом 148:145.

Джеймс стал самым результативным игроком встречи, завершив ее с 29 очками, 10 подборами и 8 передачами на своем счету. Форвард Кавальерс забил победный лэй-ап и не позволил Стефену Карри бросить трехочковый в ответной атаке.

Отмети, что Джеймс стал "самым полезным игроком" Матча всех звезд в третий раз в своей карьере.

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