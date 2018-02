Матч всех звезд НБА: Команда ЛеБрона обыграла команду Карри

В матче всех звезд НБА команда Леброна Джеймса упорном поединке победу одержала победу над командой Стивена Карри – 148:145 (31:42, 45:36, 33:34, 39:33).

MVP встречи стал Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант набрал 19 очков, Пол Джордж – 16.

В составе соперников Демар Дерозан и Дэмьен Лиллард записали на свой счет по 21 очку. Карл-Энтони Таунс отметился дабл-даблом из 17 очков и 10 подборов.

Команда Стефена – Команда Леброна 145:148 (42:31, 36:45, 34:33, 33:39)

Команда Стефена: Дерозан (21), Эмбиид (19 + 8 подборов), Адетокумбо (16 + 7 подборов),Харден (12 + 7 подборов + 8 передач), Карри (11 + 6 потерь) – старт; Лиллард(21), Таунс (17 + 10 подборов), Томпсон (15), Хорфорд (6), Лаури (4 + 7 подборов + 11 передач), Грин (3).

Команда Леброна: Джеймс (29 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Дюрэнт (19), Ирвинг (13 + 7 подборов + 9 передач), Дэвис (12), Уэстбрук (11 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Джордж (16), Бил (14), Драммонд (14), Уокер (11),Оладипо (7), Драгич (2), Олдридж (0).

#LeBronJames helps lead #TeamLeBron to the victory and grabs the #KiaAllStarMVP award!#NBAAllStar pic.twitter.com/BL6OpkZo35