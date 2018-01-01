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NCAA: 9 очков Михайлюка помогли Канзасу обыграть Западную Вирджинию

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Канзас добыл победу над Западной Вирджинией в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
kuathletics.com

Канзас, в составе которого выступает украинский свингмен Святослав Михайлюк, обыграл Западную Вирджинию со счетом 77:69.

Наш игрок вышел в стартовой пятерке и суммарно провел на площадке 37 минут, за которые сумел набрать 9 очков, сделать 4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата, а также совершить 1 потерю и 2 фола.

Следующую игру Джейхокс проведет 20 февраля против Оклахомы.

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Теги: NCAA, баскетбол, Канзас Джейхоукс, Святослав Михайлюк
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