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Звездный уик-энд НБА: Динуидди выиграл конкурс мастерства

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Спенсер Динуидди стал победителем конкурса мастерства в рамках Звездного уик-энда НБА.
Спенсер Динуидди
Спенсер Динуидди
Getty Images

Защитник Бруклина Спенсер Динуидди стал победителем конкурса мастерства в рамках Звездного уик-энда НБА.

В финале конкурса Динуидди выполнил упражнения быстрее выбранного под седьмым номером на драфте новичков лиги 2017 года тяжелого форварда Чикаго Лаури Маркканена. 

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

В рамках Звездного уик-энда Команда мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. MVP Матча был признан защитник Сакраменто и Команды мира Богдан Богданович.

Победителем конкурса трехочковых бросков стал Девин Букер, а конкурса данков – Донован Митчелл.

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Теги: НБА, Матч всех звезд, баскетбол
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