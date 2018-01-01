Звездный уик-энд НБА: Динуидди выиграл конкурс мастерства

Спенсер Динуидди стал победителем конкурса мастерства в рамках Звездного уик-энда НБА.

Защитник Бруклина Спенсер Динуидди стал победителем конкурса мастерства в рамках Звездного уик-энда НБА.

В финале конкурса Динуидди выполнил упражнения быстрее выбранного под седьмым номером на драфте новичков лиги 2017 года тяжелого форварда Чикаго Лаури Маркканена.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

В рамках Звездного уик-энда Команда мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. MVP Матча был признан защитник Сакраменто и Команды мира Богдан Богданович.

Победителем конкурса трехочковых бросков стал Девин Букер, а конкурса данков – Донован Митчелл.

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