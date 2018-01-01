Звездный уик-энд НБА: Митчелл выиграл конкурс данков

Донован Митчелл выиграл конкурс по броскам сверху на Звездном уик-энде НБА.

Защитник Юты Донован Митчелл одержал победу в конкурсе данков на Матче звезд НБА. В решающей серии бросков он одолел Ларри Нэнса-младшего.

Оба игрока воспользовались помощью членов семьи для показа трюков. Митчелл привлёк свою младшую сестру, а также комика Кевина Харта с его сыном. Ларри Нэнсу помог легендарный отец, который одержал победу в слэм-данк контесте 1984 года.

В финальном данке Митчелл не оставил шанса Нэнсу, исполнив бросок сверху с оборотом в 360 градусов в стиле бывшего атакующего защитника Торонто Винса Картера и надев при этом футболку с его фамилией.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

В рамках Звездного Уик-энда Команда Мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. MVP Матча был признан защитник Сакраменто и Команды Мира Богдан Богданович.

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