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Звездный уик-энд НБА: Букер одержал победу в конкурсе трехочковых бросков

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Девин Букер не оставил шансов Тобайасу Харрису и Клэю Томпсону.
Девин Букер
Девин Букер
Getty Images

Защитник Финикса Девин Букер стал победителем конкурса трехочковых бросков на Матче звезд НБА.

В решающей попытке Букер набрал 28 очков, что стало рекордом конкурса трехочковых бросков.

Главным соперником победителя стал Клэй Томпсон из Голден Стэйт, которому удалось набрать 25 баллов.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

В рамках Звездного Уик-энда Команда Мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. MVP Матча был признан защитник Сакраменто и Команды Мира Богдан Богданович.

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Теги: НБА, Матч всех звезд, баскетбол
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