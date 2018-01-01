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Данк Митчелла и аллей-уп на Коллинза – среди лучших моментов Матча восходящих звезд

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Вашему вниманию лучшие моменты Матча восходящих звезд НБА.
Данк Митчелла и аллей-уп на Коллинза – среди лучших моментов Матча восходящих звезд
Getty Images

Данк защитника Юты Донована Митчелла с набросом от щита и аллей-уп на бигмена Атланты Джона Коллинза вошли в Топ-10 Матча восходящих звезд НБА.

Команда Мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. MVP Матча был признан защитник Сакраменто и Команды Мира Богдан Богданович.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

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Теги: НБА, Матч восходящих звезд, баскетбол
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