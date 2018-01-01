Данк Митчелла и аллей-уп на Коллинза – среди лучших моментов Матча восходящих звезд

Вашему вниманию лучшие моменты Матча восходящих звезд НБА.

Данк защитника Юты Донована Митчелла с набросом от щита и аллей-уп на бигмена Атланты Джона Коллинза вошли в Топ-10 Матча восходящих звезд НБА.

Команда Мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. MVP Матча был признан защитник Сакраменто и Команды Мира Богдан Богданович.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!