Защитник Сакраменто набрал за Команду Мира 26 очков.

Защитник Сакраменто и Команды Мира Богдан Богданович признан MVP Матча восходящих звезд НБА.

Команда Мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. На счету серба 26 очков (9 из 16 с игры), 4 подбора и 6 передач за 22 минуты со скамейки.

Он вышел на площадку со скамейки запасных и реализовал 7 трехочковых.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.

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