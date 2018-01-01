Богдан Богданович признан MVP Матча восходящих звезд НБА
Защитник Сакраменто набрал за Команду Мира 26 очков.
Защитник Сакраменто и Команды Мира Богдан Богданович признан MVP Матча восходящих звезд НБА.
Команда Мира выиграла у Команды США со счетом 155:124. На счету серба 26 очков (9 из 16 с игры), 4 подбора и 6 передач за 22 минуты со скамейки.
Он вышел на площадку со скамейки запасных и реализовал 7 трехочковых.
A shooting star from a Rising Star! 👌#KickstartRisingStars pic.twitter.com/Lvx96y3fWz— NBA TV (@NBATV) 17 февраля 2018 г.
Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе проходит Уик-энд всех звезд.
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