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Сборная мира разгромила сборную США на Матче восходящих звезд НБА

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В Лос-Анджелесе стартовал Звездный уик-энд НБА.
Матч восходящих звезд НБА
Матч восходящих звезд НБА
Getty Images

Команда США – Команда мира - 124:155 (59:79, 65:77)

Команда США: Браун (35 + 10 подборов), Кузма (20 + 7 подборов), Тейтум (15), Коллинз (11), Данн (9 + 5 передач), Принс, Ингрэм (оба – 8), Митчелл (7 + 7 передач + 5 перехватов), Смит (7 + 6 передач), Фокс (4).

Команда мира: Хилд (29), Богданович (26 + 6 передач), Шарич (18 + 5 передач), Маркканен (15 + 6 подборов), Сабонис (13 + 11 подборов), Симмонс (11 + 6 подборов + 13 передач + 4 перехвата), Брукс (11 + 5 подборов), Ниликина (6 + 5 передач), Эмбиид (5).

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе пройдет Уик-энд всех звезд.

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Теги: НБА, баскетбол
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