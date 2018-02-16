ЛеБрон – о борьбе с расизмом: У меня много денег, а на моем доме было написано слово "ниггер"

ЛеБрон прокомментировал борьбу с расизмом в США.

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс считает, что в США еще долго нужно бороться с расизмом:

"Я чернокожий мужчина, у меня много денег. На моем доме было написано слово "ниггер". После этого понимаешь, что предстоит еще многое сделать.

Не столь важно, чего ты добился, всегда находятся люди, которые хотят, чтобы ты знал – ты все еще не ровня им.

Можно как принять это видение, так и сказать: а знаете что, я закрашу эту надпись на воротах и сделаю их выше", – приводит слова ЛеБрона испанская Marca.

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