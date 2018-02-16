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ЛеБрон – о борьбе с расизмом: У меня много денег, а на моем доме было написано слово "ниггер"

Комментариев: 2
ЛеБрон прокомментировал борьбу с расизмом в США.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс считает, что в США еще долго нужно бороться с расизмом: 

"Я чернокожий мужчина, у меня много денег. На моем доме было написано слово "ниггер". После этого понимаешь, что предстоит еще многое сделать.

Не столь важно, чего ты добился, всегда находятся люди, которые хотят, чтобы ты знал – ты все еще не ровня им.

Можно как принять это видение, так и сказать: а знаете что, я закрашу эту надпись на воротах и сделаю их выше", – приводит слова ЛеБрона испанская Marca.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, расизм
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Комментариев (2)
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Kolya1976    16.02.2018, 22:52
Оценка:  0
Kolya1976
Не здивуюся, якщо цей надпис там залишив "афроамериканець" - бо в них вже йде "расизм-навпаки": вони кичаться тим, що вони "нигга" і тим, що законами можуть принижувати "неповноцінних білих".
гость  (аноним)  16.02.2018, 21:30
Оценка:  +1
гость
А шо не так? В Израиле живут -евреи, в Японии - японцы, в Африке-,нигрилы!!!
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