Новичок Лейкерс приобрел роскошные апартаменты в Лос-Анджелесе.

Новичок Лейкерс Лонзо Болл приобрел квартиру в фешенебельном Ritz-Carlton Residences за 1,6 миллиона долларов.

Как сообщает Los Angeles Times, соседями баскетболиста будут владелец Лос-Анджелес Лейкерс Джим Басс, а также Флойд Мейвезер.

Ранее сообщалось, что Лонзо Болл не продлит контракт, если Лейкерс не подпишут его братьев. Также баскетболист во время Уик-энда всех звезд будет продавать свои автографы за 199 долларов.

Напомним, что с 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе пройдет Уик-энд всех звезд.

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