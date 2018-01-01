Лавар Болл: Мои сыновья прославили литовский баскетбол

Отец игрока Лейкерс Лонзо Болла высказался о заслуге его сыновей перед Литвой.

Лавар Болл, отец разыгрывающего Лос-Анджелеса Лонзо Болла, считает, что два его младших сына, которые остались выступать в Литве прославили свою страну в баскетбольном мире.

"О Литве в баскетбольном мире никто не знал. Об этой стране даже никто не слышал раньше, но сейчас все только о ней и говорят: "Литва то, Литва се". А все почему? Потому что Лианджело и Ламело Боллы остались выступать в Литве. Да, это мои сыновья прославили страну", – цитирует Лавара Болла Eurohoops.

ЛиАнджело и Ламело Боллы выступают за литовский Витаутас.

Ранее сообщалось, что отец Лонзо Болла заявил, что его сын не продлит контракт с Лейкерс, если Лос-Анджелес не подпишут его братьев.

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