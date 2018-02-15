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Бош заявил о намерении вернутся в НБА

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Крис Бош назвал три клуба, c которыми хотел бы подписать контракт.
Крис Бош
Крис Бош
Getty Images

Американский центровой Крис Бош заявил о намерении вернутся в НБА. Отметим, что 33-летний Бош не играл в баскетбол с сезона 2015/16 из-за проблем со здоровьем.

"Я был в спортзале и все еще собираюсь вернуться в Лигу. Не стал бы рисковать своей жизнью, поэтому, если я вернусь, значит ничего страшного нет", – сказал Бош.

Также баскетболист отметил, что хочет выступать за команду, находящуюся в выигрышной ситуации. Крис предпочитает подписать контракт с одним их трех клубов – Голден Стэйт, Хьюстон и родной Торонто.

Добавим, Бош выступал за Торонто Рэпторс, а также Майами Хит. С последними Крис дважды становился победителем НБА. 

Ранее сообщалось, что Кливленд готов на серьезные растраты, чтобы сохранить ЛеБрона.

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Теги: баскетбол, НБА, Крис Бош
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