В Кливленде намерены сохранить ЛеБрона Джеймса.

Кливленд Кавальерс готовы пойти на серьезные растраты ради сохранения своего лидера ЛеБрона Джеймса.

Как сообщает издание ESPN, Кливленд готов выплатить своим баскетболистам зарплату в размере 300 миллионов долларов. Отмечается, что более 150 миллионов пойдет на уплату налога "на роскошь". Руководство Кавальерс пойдет на такие растраты, если лидер команды ЛеБрон Джеймс подпишет новый контракт с клубом или же воспользуется опцией в размере 35,6 миллиона долларов на сезон 2018/19.

Отмечается, что перед дедлайном Кавальерс подписали Джорджа Хилла, Родни Худа, а также Джордана Кларксона и Ларри Нэнса-младшего.

Новички добавили в платежные обязательства команды около 10 миллионов долларов. Таким образом общая выплата составит почти 190 миллионов долларов, что является вторым по величине показателем в истории НБА. До этого рекорд принадлежал Бруклин Нетс – 193 миллиона долларов в сезоне 2013/14.

Ранее ЛеБрон Джеймс высоко оценил селекционную работу Кливленда.

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