Кливленд готов на серьезные растраты, чтобы сохранить ЛеБрона
Кливленд Кавальерс готовы пойти на серьезные растраты ради сохранения своего лидера ЛеБрона Джеймса.
Как сообщает издание ESPN, Кливленд готов выплатить своим баскетболистам зарплату в размере 300 миллионов долларов. Отмечается, что более 150 миллионов пойдет на уплату налога "на роскошь". Руководство Кавальерс пойдет на такие растраты, если лидер команды ЛеБрон Джеймс подпишет новый контракт с клубом или же воспользуется опцией в размере 35,6 миллиона долларов на сезон 2018/19.
Отмечается, что перед дедлайном Кавальерс подписали Джорджа Хилла, Родни Худа, а также Джордана Кларксона и Ларри Нэнса-младшего.
Новички добавили в платежные обязательства команды около 10 миллионов долларов. Таким образом общая выплата составит почти 190 миллионов долларов, что является вторым по величине показателем в истории НБА. До этого рекорд принадлежал Бруклин Нетс – 193 миллиона долларов в сезоне 2013/14.
Ранее ЛеБрон Джеймс высоко оценил селекционную работу Кливленда.
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