Канзас добыл победу над Айова Стэйт в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта.

Канзас, в составе которого выступает украинский свингмен Святослав Михайлюк, обыграл Айова Стэйт со счетом 83:77.

Наш игрок вышел в старте и суммарно провел на площадке 36 минут, за которые сумел набрать 10 очков, сделать 1 подбор, 2 передачи, 1 перехват, а также совершить 2 потери и 3 фола.

Следующую игру Джейхокс проведет 18 февраля против Западной Вирджинии.

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