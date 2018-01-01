НБА: Оклахома обыграла Мемфис, Финикс уступил Юте

Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 14 февраля.

Детройт – Атланта 104:98 (22:14, 23:19, 37:28, 22:37)

Детройт: Смит (22 + 9 передач), Буллок (15), Джонсон (14 + 5 передач), Драммонд (13 + 15 подборов), Гриффин (13 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь) – старт; Толливер (11), Эннис (11), Кеннард (5).Нельсон (0).

Атланта: Принс (14), Коллинз (11 + 10 подборов), Дилэйни (11 + 7 передач), Дорси (9 + 5 подборов + 6 передач), Дедмон (8 + 7 подборов) – старт; Уайт (15), Тэйлор (13 + 7 передач), Мускала (7 + 7 подборов), Бембри (6 + 6 подборов), Пламли (4).

Филадельфия – Майами 104:102 (20:29, 19:33, 34:19, 31:21)

Орландо – Шарлотт 102:104 (26:20, 27:34, 25:31, 24:19)

Бруклин – Индиана 103:108 (23:22, 31:32, 25:19, 24:35)

Нью-Йорк – Вашингтон 113:118 (39:26, 33:25, 15:39, 26:28)

Хьюстон – Сакраменто 100:91 (20:25, 35:20, 17:18, 28:28)

Мемфис – Оклахома-Сити 114:121 (33:34, 20:39, 31:19, 30:29)

Бостон – Клипперс 119:129 (25:34, 32:27, 34:32, 28:36)

Новый Орлеан – Лейкерс 139:117 (46:33, 33:33, 24:25, 36:26)

Чикаго – Торонто 98:122 (33:27, 16:34, 27:34, 22:27)

Юта – Финикс 107:97 (27:23, 23:18, 22:30, 35:26)

Портленд – Голден Стэйт 40:21

Турнирная таблица

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