Переключиться на мобильную версию

НБА: Кливленд переиграл Оклахому, Хьюстон сильнее Миннесоты

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 13 февраля.
Оклахома-Сити уступила Кливленду
Оклахома-Сити уступила Кливленду
Getty Images

Торонто – Майами 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)

Торонто: ДеРозан (27), Лаури (22 + 8 передач), Ибака (14 + 10 подборов), Валанчюнас (6 + 10 подборов), Ануноби (6) – старт; Майлз (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Райт (10), Сиакам (5), Пелтль (4), Пауэлл (0).

Майами: Драгич (28), Ричардсон (10), Уайтсайд (10 + 10 подборов), Джонсон (7), Уинслоу (5) – старт; Джонсон (16 + 7 подборов), Эллингтон (15 + 7 подборов), Адебайо (11), Уэйд (10 + 11 подборов + 6 передач).

Милуоки – Атланта 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)

Миннесота – Хьюстон 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)

Оклахома-Сити – Кливленд 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)

Даллас – Сакраменто 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)

Денвер – Сан-Антонио

Турнирная таблица
Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, расписание матчей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь