Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 13 февраля.

Торонто – Майами 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)

Торонто: ДеРозан (27), Лаури (22 + 8 передач), Ибака (14 + 10 подборов), Валанчюнас (6 + 10 подборов), Ануноби (6) – старт; Майлз (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Райт (10), Сиакам (5), Пелтль (4), Пауэлл (0).

Майами: Драгич (28), Ричардсон (10), Уайтсайд (10 + 10 подборов), Джонсон (7), Уинслоу (5) – старт; Джонсон (16 + 7 подборов), Эллингтон (15 + 7 подборов), Адебайо (11), Уэйд (10 + 11 подборов + 6 передач).

Милуоки – Атланта 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)

Миннесота – Хьюстон 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)

Оклахома-Сити – Кливленд 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)

Даллас – Сакраменто 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)

Денвер – Сан-Антонио

Турнирная таблица

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