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Эмбиид и Харден – лучшие игроки недели в НБА

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Определены игроки недели в Восточной и Западной конференциях.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Центровой Сиксерс Джоэл Эмбиид и защитник Рокетс Джеймс Харден названы игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.

Филадельфия Эмбиида показала результат 3-0. Центровой набирал 26,7 очка, 15,0 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за игру.

Харден набирал в среднем 33,0 очка, 6,8 передачи и 5,3 подбора. Хьюстон победил во всех четырех матчах на неделе.

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Теги: Джеймс Харден, НБА, баскетбол, Джоэл Эмбиид
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