Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 12 февраля.

Филадельфия – Нью-Йорк 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)

Филадельфия: Шарич (24), Редик (18), Эмбиид (17 + 6 подборов), Симмонс (13 + 6 подборов + 6 передач + 3 блокшота), Ковингтон (13 + 5 подборов) – старт; Макконнелл (10 + 10 подборов + 11 передач), Джонсон (5), Букер (5), Андерсон (3), Луваву-Кабарро (0).

Нью-Йорк: Бизли (22 + 5 подборов), Кантер (17 + 13 подборов), Джек (11), Хардуэй-младший (9), Томас (0) – старт; Ли (18), Мудиай (7), О'Куинн (4), Хикс (2), Дотсон (2), Ниликина (0), Корнет (0), Берк (0).

Детройт – Новый Орлеан 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23)

Детройт: Гриффин (22 + 6 подборов + 5 потерь), Буллок (14), Драммонд (13 + 21 подборов), Смит (11 + 6 подборов), Джонсон (10) – старт; Нельсон (12 + 5 передач), Толливер (6), Эннис (5), Кеннард (5), Гэллоуэй (3), Морлэнд (2), Элленсон (0), Байкс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (38 + 10 подборов), Холидэй (21 + 12 передач), Окафор (8 + 7 подборов), Рондо (8 + 5 подборов + 8 передач), Мур (0) – старт; Миротич (21 + 12 подборов), Миллер (12), Кларк (4 + 6 подборов), Диалло (4 + 5 подборов), Лиггинс (2), Кук (0).

Бруклин – Клипперс 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)

Бруклин: Крэбб (15 + 6 подборов), Динуидди (13 + 8 передач), Кэрролл (12 + 10 подборов), Эйси (8 + 5 подборов + 5 передач), Аллен (8) – старт; Расселл (16 + 5 передач), Харрис (16), Окафор (7), Каннингем (4), Уайтхэд (2), Стаускас (0), Уэбб (0).

Клипперс: Риверс (17), Джордан (17 + 16 подборов), Галлинари (16 + 5 подборов), Брэдли (11), Харрис (10 + 8 подборов) – старт; Лу Уильямс (20), Харрелл (15), Теодосич (7), Джонсон (2), Торнвелл (0), Деккер (0), Уоллес (0).

Чикаго – Орландо 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

Чикаго: Маркканен (21 + 8 подборов), ЛаВин (18 + 7 подборов + 5 передач), Грант (14 + 6 подборов + 7 передач), Холидэй (8 + 9 подборов), Лопес (6 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Портис (19 + 7 подборов), Валентайн (11), Нваба (5), Ципзер (3), Арчидиаконо (0).

Орландо: Хезонья (24 + 6 подборов), Фурнье (22 + 5 передач), Симмонс (14 + 5 передач), Бийомбо (10), Огастин (5) – старт; Спейтс (10), Аффлало (7), Мак (5 + 6 передач), Берч (4 + 8 подборов), Айванду (0).

Юта – Сан-Антонио 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22)

Голден Стэйт – Финикс

Турнирная таблица

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