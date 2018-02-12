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ЛеБрон: Бэйнсу и Адамсу стоит сниматься в Игре престолов

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Форвард Кливленда нашел новую работу для Арона Бэйнса и Стивена Адамса.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс прокомментировал столкновение с центровым Бостон Селтикс Ароном Бэйнсом:

"Бэйнс – большой парень. Ему нужно сниматься в Игре престолов. Вместе со Стивеном Адамсом, с которым я встречусь в следующем поединке", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним, что после столкновение с Бэйнсом ЛеБрон был вынужден просидеть на скамейке четвертую четверть матча. В итоге, Кавальерс добыли победу над Селтикс со счётом 121:99, а форвард Кливленда набрал 24 очка, совершил 8 подборов и отдал 10 передач за 28 минут.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон удовлетворен новичками, которые усилили Кливленд.

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, ЛеБрон Джеймс
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