Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 11 февраля.

Шарлотт – Торонто 103:123 (26:30, 29:32, 19:28, 29:33)

Шарлотт: Уокер (23 + 9 передач), Ховард (17 + 13 подборов), Кидд-Гилкрист (9), Уильямс (6 + 5 подборов), Батюм (2 + 5 передач) – старт; Лэмб (13), Зеллер (10 + 8 подборов), Камински (10), Картер-Уильямс (8), Монк (5), Грэм (0), Бэйкон (0), Стоун (0).

Торонто: ДеРозан (25 + 8 передач), Валанчюнас (21 + 9 подборов), Лаури (12 + 7 передач), Ибака (10 + 8 подборов), Ануноби (0) – старт; Майлз (24), ВанВлит (10), Сиакам (9 + 5 подборов), Пелтль (4),Райт (2 + 6 передач), Пауэлл (2), Ногейра (2), Ричардсон (2).

Атланта – Детройт 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)

Атланта: Шредер (23 + 7 передач), Дедмон (20 + 13 подборов), Ильясова (19 + 5 подборов), Бэйзмор (10 + 5 передач), Принс (2) – старт; Дилэйни (10 + 5 передач), Дорси (10), Коллинз (9), Мускала (8), Тэйлор (7).

Детройт: Драммонлд (25 + 15 подборов), Гриффин (23 + 7 подборов + 6 передач), Буллок 920 + 5 подборов), Джонсон (8), Смит (2 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Эннис (14), Толливер (12), Нельсон (6 + 5 передач), Кеннард (5), Морлэнд (0).

Бостон – Кливленд 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26)

Бостон: Ирвинг (18 + 5 передач), Моррис (17), Хорфорд (9 + 6 подборов + 6 передач). Тейтум (9), Браун (5 + 7 подборов) – старт; Розир (21 + 9 подборов + 5 передач), Монро (5 + 5 подборов), Надер (5), Тайс (4), Оджелей (4), Бэйнс (2).

Кливленд: Джеймс (24 + 8 подборов + 10 передач), Смит (15 + 6 подборов), Осман (12 + 5 подборов), Хилл (12), Томпсон (6) – старт; Кларксон (17), Худ (15), Грин (10), Нэнс-младший (5), Корвер (3), Жижич (2), Холланд (0), Кальдерон (0).

Индиана – Нью-Йорк 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)

Индиана: Олидипо (30 + 8 подборов + 9 передач), Богданович (20), Таддеус Янг (18 + 11 подборов + 5 передач), Тернер (13 + 6 подборов), Джозеф (2 + 6 подборов) – старт; Стивенсон (15), Джо Янг (11), Сабонис (6 + 10 подборов), Джефферсон (6).

Нью-Йорк: Кантер (17 + 11 подборов), Хардуэй-младший (17), Бизли (16 + 13 подборов), Ли (14), Джек (2) – старт; О'Куинн (14 + 9 подборов), Мудиай (14 + 10 передач), Ниликина (12), Томас (3), Берк (2), Дотсон (2), Корнет (0).

Хьюстон – Даллас 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22)

Хьюстон: Харден (27 + 6 подборов + 5 передач), Пол (25 + 8 подборов + 9 передач), Капела (16 + 11 подборов), Мба а Муте (4), Такер (3) – старт; Грин (12), Нене (7 + 5 подборов), Гордон (6), Андерсон (4 + 5 подборов), Браун (0).

Даллас: Феррел (20 + 5 подборов), Пауэлл (18 + 12 подборов), Смит (15 + 5 подборов + 11 передач + 6 потерь), Барнс (11 + 5 подборов), Макдермотт (8) – старт; Клебер (10), Джонс (8 + 10 подборов), Коллинсуорт (6 + 8 подборов + 5 передач), Мотли (0).

Миннесота – Сакраменто 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26

Оклахома-Сити – Мемфис 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12)

Портленд – Юта 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.