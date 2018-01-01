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Порзингис перенесет операцию и пропустит как минимум 10 месяцев

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Форвард Нью-Йорк Никс пропустит всю предсезонную подготовку и сможет помочь своей команде лишь в конце года.
Кристапс Порзингис
Кристапс Порзингис
Getty Images

Тяжелый форвард Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис 7 февраля в матче против Милуоки получил разрыв передней крестообразной связки колена на левой ноге.

13 февраля латвийца ожидает операция, после которой он останется вне игры как минимум на 10 месяцев, сообщает ESPN.

Таким образом, он пропустит всю предсезонную подготовку и сможет помочь своей команде лишь в конце года.

В нынешнем сезоне лидер Нью-Йорк Никс успел принять участие в 48 поединках, набирая в них 22,7 очка, собирая 6,6 подбора и раздавая 1,2 передачи в среднем.

Ранее сообщалось, что Кемба Уокер заменит Порзингиса в команде ЛеБрона в Матче звезд НБА.

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Теги: Кристапс Порзингис, Нью-Йорк Никс, травма, операция, восстановление, НБА, баскетбол
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