Лидер Кливленда прокомментировал трансферную кампанию клуба перед дедлайном.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс остался доволен итогами дедлайна и верить, что с приходом новых игроков Кавальерс станет сильнее:

"Всегда тяжело, когда уходят твои одноклубники. В дедлайн всегда приходится непросто, это касается всех. Мне бы хотелось, чтобы все сложилось лучше, чем было на самом деле. Желаю всем шести покинувшим клуб всего наилучшего.

Мы стали более молодой, более атлетичной командой. Теперь мы можем больше угрожать за счет броска. Посмотрим, как это все заработает вместе. Мне нравятся игроки, которые пришли в команду", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним, что Кливленд в результате трехстороннего обмена заполучил Родни Худа и Джорджа Хилла. Также Кавальерс усилились защитником Джорданом Кларксоном и форвардом Ларри Нэнсом-младшим.

Ранее форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант заявил, что Кливленд отлично усилился перед дедлайном.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.