Переключиться на мобильную версию

ЛеБрон удовлетворен новичками, которые усилили Кливленд

Комментариев: 0
Лидер Кливленда прокомментировал трансферную кампанию клуба перед дедлайном.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс остался доволен итогами дедлайна и верить, что с приходом новых игроков Кавальерс станет сильнее:

"Всегда тяжело, когда уходят твои одноклубники. В дедлайн всегда приходится непросто, это касается всех. Мне бы хотелось, чтобы все сложилось лучше, чем было на самом деле. Желаю всем шести покинувшим клуб всего наилучшего.

Мы стали более молодой, более атлетичной командой. Теперь мы можем больше угрожать за счет броска. Посмотрим, как это все заработает вместе. Мне нравятся игроки, которые пришли в команду", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним, что Кливленд в результате трехстороннего обмена заполучил Родни Худа и Джорджа Хилла. Также Кавальерс усилились защитником Джорданом Кларксоном и форвардом Ларри Нэнсом-младшим.

Ранее форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант заявил, что Кливленд отлично усилился перед дедлайном.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, ЛеБрон Джеймс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь