Форвард Голден Стейт Кевин Дюрант заявил, что Кливленд усилился перед дедлайном.

Лидер Голден Стейт Кевин Дюрант считает, что Кливленд отлично усилился перед дедлайном:

"Кавальерс стали лучше. Они совершили ходы, которые хотели сделать. Я уверен, что они собираются исправить все свои недочеты. Время перед дедлайном интересно для наблюдения всем фанатам и СМИ. Но с точки зрения игроков – вы просто пытаетесь абстрагироваться от этого.

Вы видите, что такие ребята, как Айзея обмениваются два раза в год. Парням приходится собирать вещи и перевозить свои семьи. Это то, что я болезненно воспринимаю как игрок. Игроку нужно встать и отправиться в другой город, играть за другую организацию, другую команду. Это то, что меня больше всего беспокоит", – отметил Дюрант.

Напомним, что Кливленд в результате трехстороннего обмена заполучил Родни Худа и Джорджа Хилла. Также Кавальерс усилились защитником Джорданом Кларксоном и форвардом Ларри Нэнсом-младшим.

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