Переключиться на мобильную версию

Мудиай в результате трехстороннего обмена переберется Нью-Йорк

Комментариев: 0
Эммануэль Мудиай усилит Никс.
Эммануель Мудиай
Эммануель Мудиай
Getty Images

Разыгрывающий Эммануэль Мудиай в результате трехстороннего обмена между Денвером, Даласом и Никс продолжит карьеру в клубе из Нью-Йорка. 

Как сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски, Мудиай отправится из Денвера в Нью-Йорк. В свою очередь Наггетс получит защитника Даласа Девина Харриса, а также пик второго раунда от Никс. 

Кроме того, из Нью-Йорка в Далас перейдет форвард Даг Макдермотт, а также Мэверикс получат пик второго раунда от Денвера.

Ранее сообщалось, что Никс третий сезон подряд остается самым богатым клубом НБА по версии журнала Forbes.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Эммануэль Мудиай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь