Мудиай в результате трехстороннего обмена переберется Нью-Йорк

Эммануэль Мудиай усилит Никс.

Разыгрывающий Эммануэль Мудиай в результате трехстороннего обмена между Денвером, Даласом и Никс продолжит карьеру в клубе из Нью-Йорка.

Как сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски, Мудиай отправится из Денвера в Нью-Йорк. В свою очередь Наггетс получит защитника Даласа Девина Харриса, а также пик второго раунда от Никс.

Кроме того, из Нью-Йорка в Далас перейдет форвард Даг Макдермотт, а также Мэверикс получат пик второго раунда от Денвера.

Ранее сообщалось, что Никс третий сезон подряд остается самым богатым клубом НБА по версии журнала Forbes.

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