Кливленд в результате трехстороннего обмена заполучил Худа и Хилла
Кливленд заключили трехсторонний обмен с Ютой и Сакраменто.
Кливленд в результате обмена с участием трех клубов получил защитника Юты Родни Худа и разыгрывающего Сакраменто Джорджа Хилла, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Юта заполучила двух игроков Кавальерс – разыгрывающего Деррика Роуза и форварда Джея Краудера.
В Сакраменто переезжают два защитника – Джо Джонсон из Юты и Иман Шамперт из Кливленда. Также Кингс получили от Кливленда пик второго раунда Майами 2020 года.
Кроме того, Кливленд обменял атакующего защитника Дуэйна Уэйда в Майами на пик второго раунда. Кавалерс решили дать Уэйду возможность доиграть сезон в родной команде с учетом ряда перестановок в ростере.
Ранее сообщалось, что Кливленд обменял Айзею Томаса в Лейкерс.
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