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Кливленд в результате трехстороннего обмена заполучил Худа и Хилла

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Кливленд заключили трехсторонний обмен с Ютой и Сакраменто.
Родни Худ
Родни Худ
Getty Images

Кливленд в результате обмена с участием трех клубов получил защитника Юты Родни Худа и разыгрывающего Сакраменто Джорджа Хилла, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Юта заполучила двух игроков Кавальерс – разыгрывающего Деррика Роуза и форварда Джея Краудера.

В Сакраменто переезжают два защитника – Джо Джонсон из Юты и Иман Шамперт  из Кливленда. Также Кингс получили от Кливленда пик второго раунда Майами 2020 года.

Кроме того, Кливленд обменял атакующего защитника Дуэйна Уэйда в Майами на пик второго раунда. Кавалерс решили дать Уэйду возможность доиграть сезон в родной команде с учетом ряда перестановок в ростере.

Ранее сообщалось, что Кливленд обменял Айзею Томаса в Лейкерс.

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Теги: Кливленд Кавальерс, НБА, баскетбол
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