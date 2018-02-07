Клипперс продлил контракт с Лу Уильямсом

Лос-Анджелес Клипперс продилил защитника Лу Уильямса.

Руководство Лос-Анджелес Клипперс договорилось о новом контракте с защитником Лу Уильямсом.

Как сообщает Шамс Чарания из Yahoo! Sports, Лу Уильямс подписал с Клипперс контракт на три года. За это время игрок получит 24 миллиона долларов.

Нынешний регулярный чемпионат стал лучшим для 31-летнего баскетболиста по статистическим показателям. В 51 поединке он набирал 23,3 очка, совершал 5,3 передачи и собирал 2,5 подбора в среднем.

Ранее сообщалось, что Никс обменяют центрового Вилли Эрнангомеса в Шарлотт на "большого" Джонни О’Брайанта и два драфт-пика второго раунда.

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