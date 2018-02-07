Никс и Шарлотт совершили обмен

Нью-Йорк обменяют Вилли Эрнангомеса в Шарлотт на Джонни О’Брайанта и два пика второго раунда.

Инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания сообщил, что Никс обменяют центрового Вилли Эрнангомеса в Шарлотт на "большого" Джонни О’Брайанта и два драфт-пика второго раунда.

Известно, что Хорнетс отдают пики 2020 и 2021 годов.

Sources: Charlotte is sending Johnny O'Bryant and two second-round draft picks to the Knicks for Willy Hernangomez. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2018

Эрнангомес ранее сделал запрос на обмен в связи с недостатком игровой практики в Нью-Йорке. В дебютном сезоне испанец был включен в первую пятерку новичков.

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