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Никс и Шарлотт совершили обмен

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Нью-Йорк обменяют Вилли Эрнангомеса в Шарлотт на Джонни О’Брайанта и два пика второго раунда.
Вилли Эрнангомес (№14)
Вилли Эрнангомес (№14)
Getty Images

Инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания сообщил, что Никс обменяют центрового Вилли Эрнангомеса в Шарлотт на "большого" Джонни О’Брайанта и два драфт-пика второго раунда.

Известно, что Хорнетс отдают пики 2020 и 2021 годов.

Эрнангомес ранее сделал запрос на обмен в связи с недостатком игровой практики в Нью-Йорке. В дебютном сезоне испанец был включен в первую пятерку новичков.

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Теги: баскетбол, Нью-Йорк Никс, Шарлотт Хорнетс, НБА, обмен
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