Никс и Шарлотт совершили обмен

Инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания сообщил, что Никс обменяют центрового Вилли Эрнангомеса в Шарлотт на "большого" Джонни О’Брайанта и два драфт-пика второго раунда.

Известно, что Хорнетс отдают пики 2020 и 2021 годов.

