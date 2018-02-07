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Лень намерен уйти в команду уровня плей-офф, если не станет основным игроком Финикса

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Украинский баскетболист планирует стать основным центровым Финикса.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинский центровой Финикса Алексей Лень прокомментировал заинтересованость со стороны Оклахомы, а также поделился планами на следующий сезон:

"Я ничего не слышал об обмене из Финикса, пока всё тихо. Но я готов перейти в команду уровня Оклахомы, которая является контендером. В следующем году я хочу быть или игроком стартовой пятёрки Финикса, или я могу делать то же, что и сейчас в команде, которая побеждает: выходить со скамейки запасных и вносить свой вклад в успех, я готов к этому", - приводит слова украинца AZ Central.

Ранее инсайдер ESPN Бобби Маркс заявлял, что Алексей Лень до закрытия трансферного окна переберется в Оклахому.

Также бывший игрок Лейкерс Станислав Медведенко объяснил, почему украинец должен покинуть Финикс.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Финикс Санс
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