Лень намерен уйти в команду уровня плей-офф, если не станет основным игроком Финикса
Украинский центровой Финикса Алексей Лень прокомментировал заинтересованость со стороны Оклахомы, а также поделился планами на следующий сезон:
"Я ничего не слышал об обмене из Финикса, пока всё тихо. Но я готов перейти в команду уровня Оклахомы, которая является контендером. В следующем году я хочу быть или игроком стартовой пятёрки Финикса, или я могу делать то же, что и сейчас в команде, которая побеждает: выходить со скамейки запасных и вносить свой вклад в успех, я готов к этому", - приводит слова украинца AZ Central.
Ранее инсайдер ESPN Бобби Маркс заявлял, что Алексей Лень до закрытия трансферного окна переберется в Оклахому.
Также бывший игрок Лейкерс Станислав Медведенко объяснил, почему украинец должен покинуть Финикс.
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