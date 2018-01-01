ЛеБрон останется в Кливленде до конца сезона
ЛеБрон Джеймс попытается вернуть команде конкурентные качества.
Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс заявил, что не будет покидать клуб и доиграет за Кавальерс до завершения сезона.
"В этом сезоне я здесь и пытаюсь разобраться, как нам снова стать конкурентоспособной командой. Я должен доиграть сезон, независимо от того, как он завершится, и сделаю это ради своих партнеров. Я просто не могу бросить своих товарищей в такой ситуации", - цитирует ЛеБрона ESPN.
Отметим, что в соглашении игрока с Кавальерс есть пункт, который позволяет наложить вето на обмен.
Ранее сообщалось, что отношения ЛеБрона с Кливлендом ухудшились.
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