Чемпион лиги в составе Далласа принял решение завершить карьеру в НБА.

Легкий форвард Кэрон Батлер объявил о завершении выступлений в НБА.

Игрок провел в лиге 14 сезонов и успел поиграть в девяти командах: Майами, Лейкерс, Вашингтоне, Далласе, Клипперс, Милуоки, Оклахомае, Детройте и Сакраменто.

"Сегодня я завершаю карьеру в НБА. Да, я завершаю выступления, но буду близок к игре. В той или иной форме буду связан с баскетболом", – написал Кэрон Батлер на сайте The Players Tribune.

Последний раз чемпион лиги в составе Далласа выходил на площадку в сезоне-2015/16.

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