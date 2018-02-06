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Драммонд и Харден – лучшие игроки недели в НБА

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Определены игроки недели в Восточной и Западной конференциях.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
nba.com

Центровой Детройта Андре Драммонд и защитник Хьюстона Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференции НБА.

Средние показатели Драммонда за последние 7 дней составили 19,3 очков, 19 подборов и 3,3 перехвата за игру. "Пистонс" одержали победы во всех трех матчах недели, прервали серию из восьми поражений подряд и не выключились из гонки плей-офф Восточной конференции, вплотную приблизившись к конкурентам.

Харден помог Рокетс завершить неделю с результатом 3-0. Средние показатели защитника составили 34,7 очка, 10,3 передачи и 6,0 подбора. В игре против Орландо Харден первым в истории НБА сделал трипл-дабл с 60 очками.

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Теги: Джеймс Харден, НБА, баскетбол, Андре Драммонд
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    06.02.2018, 03:31
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