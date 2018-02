Форвард Орландо Аарон Гордон пропустит Звездный уик-энд из-за травмы. У баскетболиста диагностировали провреждение бедра, которое не позволит ему принять участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд.

Как сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски, Аарона Гордона заменит новичок Юты Донован Митчелл. Также Митчелл откажется от участия в конкурсе мастерства.

Utah Jazz rookie Donovan Mitchell is expected to replace Orlando’s Aaron Gordon in the dunk contest on NBA All-Star weekend, league sources tell ESPN. Gordon withdrew with a hip injury.