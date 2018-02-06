Гордон пропустит Звездный уик-энд из-за травмы
Форвард Орландо Аарон Гордон пропустит Звездный уик-энд из-за травмы. У баскетболиста диагностировали провреждение бедра, которое не позволит ему принять участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд.
Как сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски, Аарона Гордона заменит новичок Юты Донован Митчелл. Также Митчелл откажется от участия в конкурсе мастерства.
Utah Jazz rookie Donovan Mitchell is expected to replace Orlando’s Aaron Gordon in the dunk contest on NBA All-Star weekend, league sources tell ESPN. Gordon withdrew with a hip injury.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 февраля 2018 г.
Напомним, что в конкурсе по броскам сверху также примут участие Лэрри Нэнс, Деннис Смит и Виктор Оладипо.
Ранее сообщалось, что травмированного Лава в Матче звезд НБА заменит Драгич.
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