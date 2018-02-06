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Гордон пропустит Звездный уик-энд из-за травмы

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Донован Митчелл заменит Аарона Гордона в конкурсе по броскам сверху.
Аарон Гордон
Аарон Гордон
Getty Images

Форвард Орландо Аарон Гордон пропустит Звездный уик-энд из-за травмы. У баскетболиста диагностировали провреждение бедра, которое не позволит ему принять участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд.

Как сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски, Аарона Гордона заменит новичок Юты Донован Митчелл. Также Митчелл откажется от участия в конкурсе мастерства. 

Напомним, что в конкурсе по броскам сверху также примут участие Лэрри Нэнс, Деннис Смит и Виктор Оладипо.

Ранее сообщалось, что травмированного Лава в Матче звезд НБА заменит Драгич.

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Теги: баскетбол, НБА, Матч звезд, Аарон Гордон, Донован Митчелл
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    06.02.2018, 03:30
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