Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 4 февраля.

Бостон – Портленд 97:96 (19:26, 19:28, 31:19, 28:23)

Бостон: Хорфорд (22 + 10 подборов), Тейтум (17), Браун (16 + 6 подборов), Розир (11 + 6 подборов), Бэйнс (8 + 8 подборов) – старт; Надер (7), Тайс (6 + 8 подборов), Лджелей (6 + 6 подборов), Ябуселе (4), Аллен (0).

Портленд: Макколлум (22), Лилланд (21 + 6 подборов + 9 передач), Нуркич (14 + 8 подборов), Амину (11 + 8 подборов), Тернер (0) – старт; Харклесс (19 + 8 подборов), Дэвис (7 + 6 подборов), Коннотон (2), Коллинз (0).

Бруклин – Милуоки 94:109 (22:36, 19:26, 31:21, 22:26)

Бруклин: Кэролл (15), Аллен (14 + 7 подборов), Крэбб (11), Динуидди (9 + 10 передач + 3 блок-шота), Эйси (7) – старт; ЛеВерт (15), Харрис (8), Окафор (7), Стаускас (3), Расселл (3 + 7 передач), Уэбб (2).

Милуоки: Бледсоу (28 + 6 передач), Хенсон (16 + 18 подборов), Миддлтон (16), Адетокумбо (16 + 8 подборов), Снелл (0) – старт; Паркер (11), Макер (8 + 6 подборов), Килпатрик (5), Браун (4 + 8 подборов), Деллаведова (2), Терри (0), Вон (0).

Нью-Йорк – Атланта 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30)

Нью-Йорк: Порзингис (22 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Джек (11), Кантер (10 + 12 подборов), Хардуэй (9), Ли (7) – старт; Берк (14), О'Куинн (11 + 6 подборов), Бизли (6), Макдермотт (6 + 7 подборов), Ниликина (0), Томас (0).

Атланта: Бейзмор (19), Принс (13), Дедмон (12 + 14 подборов), Шредер (10 + 6 передач), Пламли (4) – старт; Мускала (15 + 6 подборов), Белинелли (8), Дорси (7), Коллинз (6), Дилэйни (5 + 8 передач).

Торонто – Мемфис 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12)

Торонто: ДеРозан (13), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Лаури (11), Ибака (70, Ануноби (6) – старт; райт (15), ВанВлит (13 + 7 подборов + 8 передач), Сиакам (10), Пелтль (9), Майлз (3), Пауэлл (2).

Мемфис: Газоль (20 + 6 подборов), Харрисон (16), Брукс (12), Грин (11 + 6 подборов), Селден (8 + 7 подборов) – старт; Эннис (9), мартин (4), Чалмерс (2 + 5 потерь), Дэвис (2), Рэбб (2), Маклемор (0).

Оклахома-Сити – Лейкерс

Финикс – Шарлотт

Турнирная таблица

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