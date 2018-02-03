Михайлюк набрал 1000 очков за Канзас

Украинский баскетболист преодолел отметку в одну тысячу очков.

Украинский свингмен Святослав Михайлюк сумел набрать 1000 очков, выступая в составе Канзаса.

Нашему спортсмену покорилось данное достижение в матче против Оклахомы Стэйт, где он реализовал 17 очков.

Отметим, что в текущем сезоне Святослав Михайлюк набирает по 17 очков, 4,1 подборов и 2,8 передачи в среднем за матч.

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