Михайлюк набрал 1000 очков за Канзас

Украинский свингмен Святослав Михайлюк сумел набрать 1000 очков, выступая в составе Канзаса.

Нашему спортсмену покорилось данное достижение в матче против Оклахомы Стэйт, где он реализовал 17 очков.

With his last dunk, @Sviat_10 joins the 1,000 point club! #KUbball pic.twitter.com/4MATVJ36lR