Михайлюк набрал 1000 очков за Канзас
Украинский баскетболист преодолел отметку в одну тысячу очков.
Украинский свингмен Святослав Михайлюк сумел набрать 1000 очков, выступая в составе Канзаса.
Нашему спортсмену покорилось данное достижение в матче против Оклахомы Стэйт, где он реализовал 17 очков.
With his last dunk, @Sviat_10 joins the 1,000 point club! #KUbball pic.twitter.com/4MATVJ36lR— Kansas Basketball (@KUHoops) February 3, 2018
Отметим, что в текущем сезоне Святослав Михайлюк набирает по 17 очков, 4,1 подборов и 2,8 передачи в среднем за матч.
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