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Михайлюк набрал 1000 очков за Канзас

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Украинский баскетболист преодолел отметку в одну тысячу очков.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
kuathletics.com

Украинский свингмен Святослав Михайлюк сумел набрать 1000 очков, выступая в составе Канзаса.

Нашему спортсмену покорилось данное достижение в матче против Оклахомы Стэйт, где он реализовал 17 очков.

Отметим, что в текущем сезоне Святослав Михайлюк набирает по 17 очков, 4,1 подборов и 2,8 передачи в среднем за матч.

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Теги: NCAA, баскетбол, Канзас Джейхоукс, Святослав Михайлюк, рекорд
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