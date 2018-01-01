NCAA: 17 очков Михайлюка не помогли Канзасу обыграть Оклахому
Святослав Михайлюк провел очередной матч в составе своей команды.
Канзас, в составе которого выступает украинский свингмен Святослав Михайлюк, потерпел поражение Оклахоме со счетом 79:84.
Наш игрок провел на площадке 38 минут, за которые сумел набрать 17 очков (5/9 двухочковые, 2/9 трехочковые, 1/1 штрафные), сделать 5 подборов (1 в нападении), 4 передачи, 2 блок-шота, а также совершить 2 потери и 2 фола.
Следующую игру Джейхокс проведет 7 февраля против ТКУ.
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