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Эффектный бросок Хардена через себя – среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 3 февраля.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

Среди них оказались невероятный бросок через себя атакующего защитника Хьюстона Джеймса Хардена, а также сокрушительные данки мощного форварда Рокетс Нене Илариу, мощного форварда Сан-Антонио Ламаркуса Олдриджа, игрока Детройта Блэйка Гриффина и атакующего защитника Хьюстона Джеральда Грина.

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Теги: НБА, баскетбол, лучшие моменты, видео
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