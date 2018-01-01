Эффектный бросок Хардена через себя – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 3 февраля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

Среди них оказались невероятный бросок через себя атакующего защитника Хьюстона Джеймса Хардена, а также сокрушительные данки мощного форварда Рокетс Нене Илариу, мощного форварда Сан-Антонио Ламаркуса Олдриджа, игрока Детройта Блэйка Гриффина и атакующего защитника Хьюстона Джеральда Грина.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!