Кто сможет повторить достижение Дэвиса?

iSport.ua расказывает, кто в ближайшее время может стать лучшим по очкам в своей франшизе.

После своего выступления в Оклахома-Сити, где Дэвис набрал 43 очка, он вышел в лидеры франшизы Пеликанс по количеству набранных баллов (8 702 очка).

Отметим, что история франшизы Пеликанс начинает свой отсчет с 2002-го года. Все, что было до переезда клуба в Нью-Орлеан осталось Шарлотт Хорнетс. Таким образом, Дэвис – худший бомбардир среди всех лидеров своих клубов по очкам. На другом конце данного рейтинга Карл Мэлоун, со своими 36 374 баллами в составе Юты Джаз.

Тогда, как лидер нынешней Юты Донован Митчелл находится в 35410 очках от того, чтобы обойти Мэлоуна, разберемся, кто из действующих игроков ближе всех, чтобы повторить достижение Дэвиса и стать лучшим в своем клубе.

Кемба Уокер (Шарлотт Хорнетс) - 9 254 очка

Лидер: Делл Карри (9 839)

Кемба Уокер уже в этом сезоне может обойти отца Стэфа Карри и стать лучшим бомбардиром в истории Шарлотт Хорнетс. Для этого ему в каждом оставшемся матче нужно набирать почти 19 очков в среднем.

Но Кемба может не успеть, ведь ранее сообщалось, что Майкл Джордан готов обменять свою главную звезду.

Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) - 16 491

Лидер: Гари Пейтон (18 207)

В данный момент в совместной истории Тандер и Суперсоникс Уэстбрук находится на третьем месте в списке бомбардиров.

Если Уэстбрук продолжит набирать по 25,4 очка в среднем (столько он набирает в этом сезоне), то уже через 44 матча он обойдет Дюранта, а через 68 – Гари Пейтона.

Стэф Карри (Голден Стейт Уорриорз) - 14 109

Лидер: Уилт Чемберлен (17 783)

Если его отец потеряет свой статус лучшего бомбардира в клубе НБА, то Стэф, з большой долей вероятности, его приобретет.

Чтобы обойти Уилта Чемберлена, Карри нужно заработать 3647 очка (или 1225 точных трехочковых). Сейчас Карри находится на 5-м месте в списке лучших скореров ГСВ (Крис Маллин (16 235), Пол Аризин (16 266), Рик Барри (16 447) и Чемберлен). В нынешнем темпе набора очков, Карри понадобится 132 матча, дабы обойти Уилта.

Джон Уолл (Вашингтон Уизардс) – 10 135

Лидер: Элвин Хейс (15 551)

Уолл на данный момент уже лидирует в истории клуба по количеству ассистов и потерь. В нынешнем сезоне разыгрывающий еще пропустит много матчей и точно не станет даже третьим лучшим бомбардиром Уизардс (Уэс Ансельд (10 624), Джефф Мэлоун (11 083).

Если Уолл останется в Вашингтоне до конца своего контракта (2022 год), то не должен испытать проблем с тем, чтобы обойти Хейса.

Дамиан Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) - 10 020

Лидер: Клайд Дрекслер (18 040)

Лиллард сегодня разменял 10 000. До легендарного Клайда Дрекслера защитнику все еще далеко - 8 020 очков.

В нынешнем темпе набора очков Лилларду хватит четырех сезонов, но вот контракт у него после этого сезона рассчитан лишь на три года. В любом случае, Дамиан имеет неплохие шансы вписать свое имя в историю Портленда.

Яннис Адетокумбо

Лидер: Карим Абдул-Джаббар (14,211)

Греческий Фрик может обойти человека, набравшего больше всех очков в истории НБА. И у него неплохие шансы на это.

В среднем по карьере у Янниса 16,6 очков в среднем, но в этом сезоне эта цифра составляет целых 28,2 очка в среднем. Если грек сохранит подобную результативность и дальше, то ему вполне по силам уже в сезоне 2020/21 стать лидером по очкам в истории Бакс.

Василий Войтюк для iSport.ua

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