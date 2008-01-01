ЛеБрон: Я очень хотел сыграть в финале против Брайанта

Лидер Кавальерс сожалеет, что так и не сыграл в финале против легенды Лейкерс.

Форвард Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс признался, что хотел сыграть в финале плей-офф НБА против бывшего игрока Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта.

"Я изо всех сил старался сделать это! Черт возьми. Чувствую, что мог бы сделать больше на протяжении этих лет", – написал Джеймс в социальной сети Instagram.

Напомним, что с 2008 по 2010 год Коби трижды выводил Лейкерс в финал плей-офф, победив два раза. В свою очередь Кливленд вместе с ЛеБроном на пути к финалу тогда дважды останавливал Бостон Селтикс (2008, 2010) и один раз Орландо Мэджик (2009).



Отметим, что Брайант завершил карьеру в 2016 году.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон рассматривает три места продолжения карьеры.

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