Переключиться на мобильную версию

Данк Уэстбрука, путбэк Уинслоу и баззер Адетокумбо – среди лучших моментов дня НБА

Комментариев: 0
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 2 февраля.
Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В пятерку лучших вошли моменты с участием Майлза Тернера, Джейсона Тейтума, Рэймонда Тейтума, Брука Лопеса, Уилли Коули-Стайна, Джастиса Уинслоу, Янниса Адетокумбо, Джейлена Брауна и Расселла Уэстбрука.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, лучшие моменты, ТОП-10, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь