Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 2 февраля.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В пятерку лучших вошли моменты с участием Майлза Тернера, Джейсона Тейтума, Рэймонда Тейтума, Брука Лопеса, Уилли Коули-Стайна, Джастиса Уинслоу, Янниса Адетокумбо, Джейлена Брауна и Расселла Уэстбрука.

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