Данк Уэстбрука, путбэк Уинслоу и баззер Адетокумбо – среди лучших моментов дня НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 2 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В пятерку лучших вошли моменты с участием Майлза Тернера, Джейсона Тейтума, Рэймонда Тейтума, Брука Лопеса, Уилли Коули-Стайна, Джастиса Уинслоу, Янниса Адетокумбо, Джейлена Брауна и Расселла Уэстбрука.
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