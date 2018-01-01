Лучший новичок прошлого сезона получил травму в матче с Миннесотой.

Защитник Милуоки Бакс Малкольм Брогдон пропустит от 6 до 8 недель с частичным разрывом сухожилия четырехглавой мышцы бедра, сообщает ESPN.com.

Лучший новичок прошлого сезона получил травму в четверг в матче с Миннесотой.

Ранее сообщалось, что Кевину Лаву не потребуется операция.

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