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Брогдон пропустит от 6 до 8 недель с частичным разрывом сухожилия

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Лучший новичок прошлого сезона получил травму в матче с Миннесотой.
Малкольм Брогдон
Малкольм Брогдон
Getty Images

Защитник Милуоки Бакс Малкольм Брогдон пропустит от 6 до 8 недель с частичным разрывом сухожилия четырехглавой мышцы бедра, сообщает ESPN.com.

Лучший новичок прошлого сезона получил травму в четверг в матче с Миннесотой.

Ранее сообщалось, что Кевину Лаву не потребуется операция.

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Теги: Малкольм Брогдон, Милуоки Бакс, травма, баскетбол, НБА
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