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Дэвис стал лучшим бомбардиром в истории Нового Орлеана

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Энтони Дэвис вошел в историю Пэликанс.
Энтони Дэвис
Энтони Дэвис
nba.com

Тяжелый форвард Нового Орлеана Энтони Дэвис отличился 40-ка очками в матче против Оклахомы.

Таким образом, Дэвис стал лучшим в истории Пэликанс по набранным очкам - 8 691.

Энтони присоеденился к компании ЛеБрона Джеймса (Кавс), Дирка Новицки (Мавс), ДеМара ДеРозана (Торонто) и Марка Газоля (Мемфис) в списке действующих игроков, которые лидируют по набранным очкам в истории одной из франшиз.

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Теги: НБА, Энтони Дэвис, баскетбол, Новый Орлеан
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