Операторы не смогли поделить место для съемки одного из лидеров Голден Стейт.

Необычный случай произошел в тренировочном комплексе Голден Стейт в пятницу.

Два оператора чуть не подрались. Причиной этому стало то, что во время интервью с Кевином Дюрантом они не смогли поделить место для съемки, что и привело к словесной перепалке между ними.

Things got a bit heated at Warriors practice today... pic.twitter.com/WrBtd1H0jc — KNBR (@KNBR) 1 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс взял Кевина Дюранта первым номером на Матч звезд НБА.

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