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Два оператора чуть не подрались ради интервью Дюранта

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Операторы не смогли поделить место для съемки одного из лидеров Голден Стейт.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Необычный случай произошел в тренировочном комплексе Голден Стейт в пятницу.

Два оператора чуть не подрались. Причиной этому стало то, что во время интервью с Кевином Дюрантом они не смогли поделить место для съемки, что и привело к словесной перепалке между ними.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс взял Кевина Дюранта первым номером на Матч звезд НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Голден Стейт Уорриорз, Кевин Дюрант
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