Два оператора чуть не подрались ради интервью Дюранта
Операторы не смогли поделить место для съемки одного из лидеров Голден Стейт.
Необычный случай произошел в тренировочном комплексе Голден Стейт в пятницу.
Два оператора чуть не подрались. Причиной этому стало то, что во время интервью с Кевином Дюрантом они не смогли поделить место для съемки, что и привело к словесной перепалке между ними.
Things got a bit heated at Warriors practice today... pic.twitter.com/WrBtd1H0jc— KNBR (@KNBR) 1 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс взял Кевина Дюранта первым номером на Матч звезд НБА.
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